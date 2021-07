Il primo gli lancia il pallone con le mani, il secondo la colpisce di piatto. Tac, tac, tac. Preciso e con la potenza giusta. Da una parte Simone Padoin, ex centrocampista - anche - della Juventus e da pochi giorni nuovo collaboratore tecnico di Massimiliano Allegri; dall'altra Cristiano Ronaldo, il giocatore più forte al mondo. Insieme, in bianconero.Erano i tempi in cui CR7 era ancora al Real Madrid e Pado era considerato un vero e proprio talismano degli scudetti bianconeri: cinque anni a Torino, cinque campionati vinti (e non solo).- Oggi Ronaldo e Padoin si sono ritrovati insieme, con ruoli e comiti diversi, ma i social sono impazziti: "" scrive qualcuno ironicamente; "" risponde qualcun'altro. Le parti poi... si invertono: "Da una parte c'è il miglior collaboratore di campo, dall'altra un attaccante emergente". Sono alcune delle frasi dei tifosi riportate da Tuttosport,