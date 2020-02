Il portiere dei nerazzurri, Daniele Padelli, dopo la vittoria in Europa League contro il Ludogorets ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue dichiarazioni: "Siamo l'Inter, ogni volta che scendiamo in campo dobbiamo essere concentrati al 110% , su qualsiasi campo, con o senza tifosi. Siamo stati bravi stasera, l'abbiamo affrontata bene. Obiettivo raggiunto. La Juventus è più avanti di noi, dobbiamo cercare di fare punti perchè la classifica ci impone questo. Avremo qualche giorno per preparare la sfida di Torino e ci faremo trovare pronti".