In giornata è esploso il caso di Federico Chiesa. L'attaccante classe 1997 ha fatto capire chiaramente di non voler restare alla Fiorentina, suscitando l'ira dei tifosi e dei dirigenti viola. L'ex difensore del club toscano Pasquale Padalino ha commentato questa situazione ai microfoni di Radio Sportiva: "Le prospettive da tenere in considerazione sono diverse: la tifoseria, la proprietà e il desiderio del calciatore, che ha la voglia di misurarsi in competizioni diverse e in squadre superiori alla Fiorentina, in un momento storico di cambio di proprietà. Chiesa si pone tante domande e immagino scelga la strada più facile, cioè andare alla Juventus, ma Commisso ha dichiarato che il giocatore non si sarebbe mosso e che intorno a lui avrebbe programmato la nuova vita della Fiorentina".