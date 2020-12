Una rivelazione, un omaggio, un bel complimento. Mesut Ozil si racconta in un botta e risposta su Twitter con i tifosi di tutto il mondo.



"Chi è l'unico giocatore con cui hai sempre sognato di giocare?", chiede un tifoso.

"Direi Zinedine Zidane, ma sarebbe stato difficile visto che siamo entrambi n. 10. Forse Dennis Bergkamp, Robert Pires, Ridvan Dilmen e Gigi Buffon - sono anche grandi esseri umani fuori dal campo".



E ancora: "Pareri su Ramsey? Giocatore fantastico, buon amico. È stato un fantastico compagno di squadra".



Poi la chiosa finale sullo scudetto e la Serie A: "La Serie A è davvero emozionante in questa stagione perché la Juve non domina più di tanto. È bello rivedere entrambe le squadre milanesi di nuovo in vetta: sarà una gara difficile fino alla fine. Penso che il titolo sia possibile per molte squadre in questa stagione, davvero non so chi ce la farà in questa stagione!".