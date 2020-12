Non sta vivendo un gran momento all'Arsenal Mesut Ozil, fuori dal progetto e in uscita da un anno. In attesa di trovare una nuova sistemazione, il trequartista tedesco ha risposto alle domande dei tifosi dei Gunners su Twitter, e quando gli chiedono di uno juventino risponde così: "Aaron Ramsey è un giocatore straordinario e un grande amico". Poi, sulla Serie A: "È bello rivedere Milan e Inter in testa alla classifica. Sarà una sfida combattuta, difficile scegliere una favorita".