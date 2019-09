Micheal Owen durissimo. Nella sua autobiografia, dal titolo “Reboot. My Life, my Time”, l'ex attaccante ha attaccato Fabio Capello, che ha avuto al Real Madrid e nell'Inghilterra: “Ha fatto terminare la mia carriera con la nazionale. Alla prima riunione ho notato che era molto rigido riguardo al cibo e che non parlava una parola di inglese. E noi ci guardavamo e dicevamo ‘ma come farà questo tizio a spiegarci qualcosa?’. Ripensandoci, la scelta di dare la panchina a qualcuno che non parlava inglese è assurda, non so cosa hanno pensato alla FA. Non solo mi ha fatto finire la carriera in nazionale senza una spiegazione, ma è anche stato uno dei peggiori allenatori dell’Inghilterra di tutti i tempi. Secondo me ha causato danni enormi alla mia carriera e al calcio inglese in generale. E lo hanno pagato benissimo per farlo”.