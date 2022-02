Dopo la brutta avventura alla Sampdoria, Mohamed Ihattaren ricomincia dall'Ajax. Il direttore sportivo dell'Ajax Marc Overmars ha parlato così del talento olandese, arrivato ai Lancieri in prestito per 18 mesi dalla Juventus: "Ihattaren ha solo diciannove anni, ma è considerato uno dei più grandi talenti del nostro Paese. Tuttavia non gioca da molto tempo a causa di quello che è successo. Con noi continuerà a lavorare sulla sua forma fisica al Jong Ajax, poi potrà andarsene da lì. Vedremo se è ancora il bravo giocatore che conosciamo, sono molto curioso. Gli offriamo questa opportunità e lo aiuteremo, ma ovviamente parte tutto da lui e lo sa".