Il ds dell'Ajax Il dirigente del club olandese ha confermato che De Ligt è ad un passo dalla Juve ma ha negato che l'attaccante classe 2000 farà il percorso inverso: "Sono tutte sciocchezze. Con il dovuto rispetto, ma non siamo interessati al giocatore. L'ipotesi di inserirlo nella trattativa di De Ligt alla Juventus non è mai stata presa in considerazione" le sue parole all'Algemeen Dagblad.