315 giorni dopo l’ultima comparsa in gara ufficiale, 2481 giorni dopo l’ultima volta con la Juve, Paul Pogba torna in campo e lo fa con la maglia della Vecchia Signora. Anticipato dall’ovazione dell’Allianz Stadium il centrocampista francese ha svestito il kit d’allenamento per sfoggiare la numero 10 bianconera e far impazzire i tifosi presenti. Tifosi che, da parte loro, avevano già fatto le prove generali nel primo tempo, quando Pogba si era andato a scaldare dopo un contatto duro su Fagioli che aveva fatto preoccupare Allegri. Punto e a capo, comincia al 68’ di questa sera il nuovo capitolo di Pogba con Madama."Siam venuti fin qua per vedere segnare Pogba", il saluto della curva al momento dell'ingresso.