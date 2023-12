Il testo di Outfit, canzone che, tra gli altri, vede protagonista Moise[Ritornello: MW, KMB, PAPILLON]Okay, guarda il mio outfitTre zeri solo per gli Amiri jeansMW, spero in contanti (Big show)È nuova la chain, guarda quanto è cleanSto arrivando, ragazziE dentro la band ci sono solo bitchSolo cash nella BenzVogliamo solo contanti[Strofa 1: MW]È piena la bag (Di racks)[?] per la mia bae (Fax)Do colpi alla hoe from the back (From the back)La tengo dal neck con le trecce (From the neck)She want a Birkin and I got the bagUn mazzo di fiori per San ValentineLei veste BAPE e a volte ChanelPrada, Louis, Gucci e tacchi LouboutinCon stile se entro in boutiqueCompro nuovi pants di Bottega (Uh)Taglia fuori [?]Steppo con le scarpe di Maison Margiеla (Yeah, yeah)Passamontagna sul collo, acqua Fiji formato catena (Splash)Il motorе è straniero, il suo booty è stra pienoSul polso ho piazzato un DaytonaYou might also likeTotoro 2Massimo PericoloPaura E Delirio A MilanoGhaliCalcolatriciSfera Ebbasta[Ritornello: MW, KMB, PAPILLON]Okay, guarda il mio outfitTre zeri solo per gli Amiri jeansMW, spero in contantiÈ nuova la chain, guarda quanto è clean (Damn)Sto arrivando, ragazziE dentro la band ci sono solo bitchSolo cash nella BenzVogliamo solo contanti ([?])[Strofa 2: KMB]Salgo nel Range, goDritto sfreccio nel bando (Uh)Patek on my wrist, goPer me pure [?] (Grr)Tu mi chiami: "Bro", no19F, frate', meglio no joke (19F)Solo cash (Ah) nella bag (Suh)Frate', mi intendoC'è 19F su questo beat (Su questo beat)Bipolare, sì, con le bitch (Con le bitch)Vuoi problemi? Fra', non è qui (Non è qui)Ballo jiggy e divento litHo la sticky, sì, dentro al Jeep (Ah, brr)Sono Jackson con Billie JeanBillie, Billie, Billie, Billie Jean (Auh)Noi atterriamo, sì, sugli snitchGuarda qua, son lit bro, riempi la cupLa mia mente è un libroCome il [?] il suo culo è un ping-pongVuole big matchLa 19F nel bandoSiamo la trap (Yes, uh)Siamo la trap, i miei G son dietroGuardo nel back, non ho posizioniDentro la mappa prendo bigliettoni[?][Ritornello: MW, KMB, PAPILLON]Okay, guarda il mio outfitTre zeri solo per gli Amiri jeansMW, spero in contantiÈ nuova la chain, guarda quanto è clean (Damn)Sto arrivando, ragazziE dentro la band ci sono solo bitchSolo cash nella BenzVogliamo solo contanti[Strofa 3: PAPILLON]Bitch che vorrebbero i miei soldiShe's too horny, me lo succhia nella BenzOra sto contando soldiMa per 'sti soldi non ringrazio a teSono Papillon, uno tra pochiAnche se copi scopri che non sei meScopavo prima dei rollieSenza i miei soldi (Nah, nah), soltanto per lo swagE-Entro fresco con la dope[?] è molto caldo, sono ice, sono coldQueste bitches sono hotIl suo culo è un autoscontro[Pre-Ritornello: PAPILLON]Sto fumando con i miei dawgAnche quando son da solo (Ahah)Sto fumando con i miei dawg (Ah)Anche quando son da solo[Ritornello: MW, KMB, PAPILLON]Okay, guarda il mio outfitTre zeri solo per gli Amiri jeansMW, spero in contantiÈ nuova la chain, guarda quanto è clean (Damn)Sto arrivando, ragazziE dentro la band ci sono solo bitchSolo cash nella BenzVogliamo solo contanti