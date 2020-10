2









Dopo aver saltato la sfida contro l'Ecuador, Paulo Dybala non sarà presente nemmeno nella partita dell'Argentina alle 22 contro la Bolivia a La Paz. Lo juventino no è stato convocato perché soffre ancora di gastroenterite, ma, come riporta Sky Sport, la buona notizia è la negatività di tutti e due i tamponi fatti dall'argentino. Proprio perché non sarà impegnato con la sua nazionale, Dybala potrebbe anticipare il rientro a Torino per valutare questa gastroenterite e capire se potrà essere a disposizione di Pirlo per la sfida di sabato sera contro il Crotone.