È appena tornato a disposizione della Juventus e di Andrea Pirlo, tanto che è stato schierato nell’undici titolare contro il Napoli, anche se in realtà non è mai sceso in campo. Paulo Dybala è pronto a riprendersi per mano la Vecchia Signora, facendo un salto prima in nazionale, rompendo l’isolamento al J|Hotel ancor prima dell’ok dell’Asl e rispondendo alla chiamata dell’Argentina. Sfortunatamente, questa notte la Joya non ha giocato contro l’Ecuador, ha dato forfait all’ultimo minuto a causa di un problema gastrointestinale. Neanche la panchina per il diez bianconero, che farà di tutto per recuperare per il prossimo match contro la Bolivia in programma il 13 ottobre. Intanto può consolarsi con la sua bellissima compagna di vita, Oriana Sabatini.



