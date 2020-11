1









I senatori della difesa non ci sono, ma il problema non sussiste. Sì, perché nonostante le assenze di Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci, il club bianconero ha recuperato uno dei suoi pilastri: Matthijs de Ligt. Importante in campo per la sua forza, il tempismo, perché è un fenomeno, ma anche perché è un leader. Appena rientrato, infatti, guida già la difesa e l'intera squadra, parlando... in perfetto italiano. Sta urlando e sistemando tutti i compagni, compresi quelli che giocano più avanti, come Dejan Kulusevski, richiamato dal forte centrale olandese.