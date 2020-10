Uno degli ultimi affari del mercato appena concluso è il prestito di Adam Ounas in prestito dal Napoli al Cagliari. Nella conferenza stampa di oggi, l'attaccante algerino ha fatto riferimento anche alla Juventus quando gli hanno chiesto a chi si ispira: "Il mio idolo era Cristiano Ronaldo, ma ora penso solo a quello che so dare in campo - racconta il classe '96 - Mi piace saltare l'uomo, fare assist e andare al tiro. Posso giocare sia s destra che da trequartista". Cristiano Ronaldo insegna.