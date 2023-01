Il Giudice Sportivo ha fermato 8 giocatori per la 18ª giornata. Saranno fuori Tonali del Milan, Medel e Dominguez del Bologna, Daniliuc della Salernitana, Rincon della Sampdoria, Cernicola della Cremonese, Ibanez della Roma e Lazzari della Lazio. Tre multe ai club: 10mila euro alla Samp per cori insultanti di matrice territoriale" contro i napoletani, 8mila per la Lazio e 5mila per il Bologna.