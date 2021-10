Una meravigliosa sorpresa per Mihail, tifoso bianconero di nazionalità russa. A raccontarla è "Ale"Iraci del trio"Sapete chi è questo ragazzo? È Mikhail un nostro fan russo che ha imparato l’italiano con le nostre parodie. Ci siamo presentati al Mondiale di Russia del 2018 e da allora è nata una bella amicizia. Ieri Mikhail mi chiama. Suo nonno è mancato da poco. Lui lo ha cresciuto, era juventino, e gli ha tramandato la passione per il nostro paese. L’idolo di suo nonno era Juan Cuadrado. Aveva anche una maglietta del colombiano. Così Mik mi dice: “Ale devo provare a ad entrare nell’albergo della Juve. A San Pietroburgo. Devo fare firmare la maglia di mio nonno a Juan. Devo farlo per mio nonno. Secondo te come posso fare?”Ho capito subito quando Mik tenesse a quella cosa è ho provato a pensare a come aiutarlo. Certo oggi entrare in un albergo dove alloggia una squadra non è banale. Così ieri ho scritto al Pado. I due si erano incontrati quando lui era stato in Italia qualche anno fa. “Ciao Ale! Provo domani mattina a farlo entrare. Al limite però prendo la sua maglia e la porto a Juan.” Così gli scrivo e lui mi dice: “Parto subito!” Ma Mosca-San Pietroburgo sono 8 ore. “È vicino fra! - mi dice Mik - Guarda la distanza Mosca-Vladivostok..” 4 giorni e 18 ore senza traffico. Ed eccolo qui questa mattina sotto l’albergo della Juve. Il resto è nella penultima e nell’ultima foto. Calcio, passione, sogni…"