Otto anni dalla tragedia di Piazza San Carlo: il messaggio della Juventus

Il messaggio della Juventus

Sono passati otto anni dalla tragica notte di Piazza San Carlo. Il 3 giugno 2017, in Piazza San Carlo, moltissimi tifosi bianconeri stavano assistendo alla finale di Champions League tra la Juventus e il Real Madrid, quando improvvisamente scoppiò il caos. Erika Pioletti e Marisa Amato si trovavano lì quando la folla iniziò ad agitarsi e in seguito al panico e al tumulto persero la vita. Come ogni anno, la Juve ha ricordato le due vittime di quella tragica notte.Doveva essere una serata di festa e invece si è trasformata in una notte drammatica.

Otto anni dalla tragedia di piazza San Carlo: in memoria di Erika e Marisa. — JuventusFC (@juventusfc) June 3, 2025

Sono passati otto anni da quel 3 giugno 2017. Da quel giorno in cui migliaia di tifosi bianconeri si ritrovarono in piazza San Carlo per assistere alla finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid. Da quel giorno in cui una semplice serata di calcio sfociò in qualcosa di più grande, di tragico.Erika Pioletti e Marisa Amato si trovavano lì quando la folla iniziò ad agitarsi e in seguito al panico e al tumulto persero la vita.Per onorare la loro memoria – come dal 2018 accade ogni anno – la Juventus nella mattinata di oggi, martedì 3 giugno 2025, ha partecipato alla cerimonia di commemorazione delle due vittime di quella notte con il gonfalone ufficiale del Club e deponendo una composizione floreale. Presenti alla cerimonia il Sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, il Prefetto, Domenico Cafagna, il Questore, Paolo Sirna, il Procuratore Generale della Corte d'Appello, Lucia Musti, l'Assessore al Bilancio, alle Finanze e alla Programmazione economica e finanziaria, allo Sviluppo delle attività produttive della Regione Piemonte, Andrea Tronzano, il Comandante Provinciale dei Carabinieri, Roberto De Cinti, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e l'ex Sindaca, Chiara Appendino.