Ottimismo sul fronte Cambiaso: le ultime in vista di Juventus-Empoli

Se laha dovuto fare i conti con lo stop di Nicolò Savona, ed è tutt'ora in attesa di capire le condizioni di Douglas Luiz, un grosso sospiro di sollievo può essere tirato alla voceIl terzino bianconero, che da qualche mese sta affrontando alcune problematiche alla caviglia, infortunatasi a dicembre contro il Bologna, è stato schierato con una maglia da titolare contro il Cagliari ma è stato costretto al cambio dopo un'ora di gioco a causa di un sovraccarico muscolare all'altezza del pube.Fortunatamente, con il passare delle ore il nuovo problema occorso al classe 2000 sembra essere meno grave del previsto e il calciatore potrebbe tornare subito a disposizione di Thiago Motta per i prossimi impegni.

Niente esami



Un primo grande e importante indizio è dato dal fatto che Cambiaso non dovrà sottoporsi ad esami approfonditi presso il Jmedical. Un segnale incoraggiante e che certifica lo scenario secondo il quale le condizioni dell'ex Bologna non destino eccessiva preoccupazione in casa Juventus. Per questo motivo non saranno necessari ulteriori controlli. Motivo che spinge Thiago Motta a confidare di avere da subito a disposizione il suo calciatore.





A disposizione con l'Empoli?







La Juventus scenderà in campo mercoledì per affrontare l'Empoli nel quarto di finale - in gara secca - di Coppa Italia e da quanto filtra, Cambiaso potrebbe addirittura strappare la convocazion per il dentro o fuori dell'Allianz Stadium. Una notizia sicuramente positiva che spazza via la grande preoccupazione emersa alla Unipol Domus. Un allarme fortunatamente già rientrato e che consentirà a Cambiaso di non perdere nemmeno uno dei prossimi cruciali appuntamenti della stagione della Juventus, ormai focalizzata sul doppio fronte del campionato e della Coppa Italia.





La situazione Douglas Luiz







Diverso invece è il discorso relativo a Douglas Luiz. Il brasiliano, entrato in campo nella mezz'ora finale contro il Cagliari, aveva approcciato molto bene al match ma dopo una ventina di minuti è stato costretto ad alzare nuovamente bandiera bianca a causa di un problema al flessore che gli ha impedito di terminare il match. Nelle prossime ore il classe 1998 si sottoporrà agli esami strumentali che chiariranno l'entità del problema emerso a Cagliari e i relativi tempi di recupero. Una stagione, quella del brasiliano, che continua dunque ad essere tormentata da tante problematiche di natura muscolare che gli hanno impedito, sin qui, di mostrare tutto il suo potenziale.