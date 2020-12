Il derby vinto ieri dalla Juventus contro il Torino in rimonta ha rinnovato una tradizione virtuosa in casa Juve: quella delle stracittadine "della Mole" vinte 2-1 in extremis. La mente di molti è andata al 2014, quando un gol proprio dell'attuale allenatore Pirlo regalò il successo ai bianconeri. Ma a essere ancora più significativo, in relazione al periodo attuale, è quello dell'anno dopo. E anche lì fu decisivo Juan Cuadrado...



UN LUSTRO FA - Il 31 ottobre 2015 la Juventus di Allegri arrivava alla sfida coi granata in una situazione di enorme difficoltà. Tre giorni prima ha perso 1-0 col Sassuolo e la classifica parla addirittura di parte destra, altro che la pareggita di adesso. Ma quel derby è una gara spartiacque, il punto di svolta di un'intera stagione, l'interruttore che accende una magnifica rimonta: Paul Pogba apre le marcature, ma a inizio ripresa il pari di Bovo sembra rinnovare la maledizione, finché al 93', letteralmente all'ultimo respiro, Cuadrado appoggia in rete, praticamente sulla linea di porta, un cross basso di Alex Sandro.



PARALLELO - Dopo quel successo arrivano altre 14 vittorie consecutive, poi uno stop parziale a Bologna (pareggio a reti inviolate) e di nuovo vittorie su vittorie, con tanto di record d'imbattibilità per Buffon a battere Zoff... fino allo scudetto, il secondo di fila per Allegri, il quinto per la Juve. Oggi Pirlo insegue il primo, la Juve il decimo. E come allora, è arrivato un derby autunnale vinto 2-1, in rimonta stavolta, nei minuti finali.