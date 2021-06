Dopo il fantastico girone passato con tre vittorie su tre all'Olimpico di Roma, contro Turchia, Svizzera e Galles, con un totale di 7 gol segnati e nessuno incassato, l'Italia del c.t. Mancini vola a Wembley per affrontare il primo match a eliminazione diretta di questi Europei: l'ottavo di finale contro l'Austria del c.t. di origini italiane Foda. Una partita che può consentire agli Azzurri, peraltro, di superare il record di imbattibilità che apparteneva alla Nazionale di Vittorio Pozzo. E più prosaicamente, di qualificarsi per i quarti come nel 2016.

I tre giocatori che non sono neppure in panchina sono gli acciaccati Chiellini e Florenzi, e Castrovilli per scelta dell'allenatore.

Qui di seguito gli aggiornamenti in tempo reale su Italia-Austria: