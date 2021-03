Dopo quelli di Champions League (con l'eliminazione peraltro della Juventus la scorsa settimana) si chiudono stasera anche gliNelle partite del tardo pomeriggio,dopo aver già battuto 3-0 lo Shakhtar Donetsk all'andata: è unaa ratificare il passaggio dei giallorossi ai quarti.di Pogba (panchina sia per lui che per Ibrahimovic)a Old Trafford all'andata.