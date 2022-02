17









Ci siamo, tempo poche ore e la Juve tornerà in campo per la Champions League. Questa sera a partire dalle 21.00 i bianconeri affronteranno al "Estadio de la Ceramica" il Villarreal di Unai Emery, nella gara valida per l'andata degli ottavi di finale. Gli spagnoli, che nei gironi hanno condannato l'Atalanta a uscire dal torneo, non vedevano la fase a eliminazione diretta da 13 anni, mentre i bianconeri sono all'ottava apparizione consecutiva. Le due squadre non si sono mai affrontate tra di loro, prima di oggi.



DOVE VEDERE LA PARTITA - Il match sarà trasmesso in diretta su Sky e in chiaro su Mediaset, con la possibilità di guardarlo anche in streaming. Qui su IlBianconero.com diretta testuale, con tutte le voci del pre e post partita, oltre ai commenti dei nostri inviati. PROBABILI FORMAZIONI - Per Massimiliano Allegri scelte forzate in difesa, vista l'assenza concomitante di Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini e Daniele Rugani, mentre a centrocampo è sfida tra cinque giocatori per tre maglie da titolare. In attacco si va verso un tridente asimmetrico, vista l'indisponibilità di Paulo Dybala. Scopri le probabili formazioni nella gallery dedicata.