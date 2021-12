In attesa del recupero di questa sera del match tra Atalanta e Villarreal, che decreterà l'ultima qualificata aglidi, SportMediaset propone il (doppio) possibile scenario che si prospetta allain vista dei, in base al calcolo delle probabilità e al gioco di incastri che prevede, per esempio, che due squadre dello stesso Paese o inserite in precedenza nello stesso raggruppamento non possano incontrarsi in questa nuova fase della competizione.Se gli orobici dovessero essere eliminati dagli spagnoli, la Juventus avrebbe la stessa probabilità di incontrare proprio iloppure l'(18,71%). Appena sotto il temuto(17,81%), seguito da(15,08%),(14,82%) e(14,82%). La qualificazione della squadra di Gasperini, invece, renderebbe più insidioso il sorteggio per i bianconeri, togliendo di fatto una possibile avversaria. La situazione in percentuale sarebbe dunque la seguente: Atletico (22,23%) e PSG (22,04%), poi Salisburgo (19,79) e le due portoghesi ancora con analoga probabilità (18,47%).