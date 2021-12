E' il giorno del sorteggio. La Champions League andrà in archivio fino a febbraio, ma prima c'è tempo per l'urna di Nyon, per scoprire quale sarà l'avversaria della Juventus agli ottavi.. La Juve di Allegri, prima nel proprio girone, può incontrare ildi Messi e Mbappé, ma anche l'Questi i due pericoli maggiori, poi le altre: Villarreal, Benfica, Salisburgo e Sporting.AjaxBayern MonacoManchester CityLiverpoolManchester UnitedReal MadridJUVENTUSLilleParis Saint-Germain *****Atletico Madrid ****Benfica ***Salisburgo ***Villarreal***Sporting **Inter (non può incontrare la Juve)Chelsea (non può incontrare la Juve)Le squadre teste di serie (qualificate come prime) giocheranno il ritorno in casa. L'andata degli ottavi si giocherà tra il 15 e il 22 febbraio, ritorno tra l'8 e il 16 marzo. Eliminata la regola del gol in trasferta che può valere doppio, in caso di parità nel doppio confronto ci saranno i tempi supplementari e in caso di ulteriore pareggio i calci di rigore.