L'urna di Nyon è pronta a svelarci gli accoppiamenti degli ottavi di finale di Champions League, che si svolgeranno tra febbraio e marzo. La Juventus ci arriva da prima del girone grazie all'impresa del Camp Nou, dunque è inserita nella prima fascia, quella delle 8 "teste di serie": affronterà sicuramente una delle formazioni arrivate seconde e giocherà l'andata in trasferta e il ritorno in casa.



TUTTE LE POSSIBILITÀ - Non si può essere sorteggiati contro squadre dello stesso girone e dello stesso Paese: vanno quindi escluse dal novero delle papabili avversarie il Barcellona, la Lazio e l'Atalanta. Sono quindi 5 le squadre in lizza per incrociare il proprio destino con la Juve. Sulla carta, le più temibili sono l'Atletico Madrid del Cholo Simeone e del tandem offensivo Felix-Suarez, capolista in Liga ma proveniente dal ko nel derby col Real, e il Lipsia, realtà emergente della Bundesliga in cerca di consolidamento internazionale. Sembrano un po' più abbordabili Siviglia, Porto e Borussia Moenchengladbach. Qui di seguito, in diretta, vi aggiorniamo su tutti gli accoppiamenti: