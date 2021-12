A Nyon, dopo il disguido tecnico che ha portato alla ripetizione del sorteggio per gli ottavi di finale di Champions League, è appena andata in scena una nuova estrazione delle palline che ha determinato i definitivi accoppiamenti per il primo turno a eliminazione diretta della massima competizione per club. Dopo che i bianconeri avevano beccato lo Sporting, adesso la Juve si ritrova contro il Villarreal che nel suo girone ha beffato l'Atalanta.

QUI DI SEGUITO GLI ACCOPPIAMENTI DEGLI OTTAVI

Salisburgo-Bayern Monaco

Sporting Lisbona-Manchester City

Benfica-Ajax

Chelsea-Lille

Atletico Madrid-Manchester United

Villarreal-Juventus

Inter-Liverpool

PSG-Real Madrid