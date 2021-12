Saràaglidi. Il sorteggio diha stabilito definitivamente tutti gli accoppiamenti per le partite europee che si disputeranno tra febbraio e marzo 2022, tra cui figura anche la sfida stellare tra ildi Messi e ildi Cristiano Ronaldo. Positivo anche il sorteggio per la seconda italiana in gara, l'di Inzaghi, che ha pescato l'Ecco di seguito tutte le partite valide per gli ottavi:Benfica-Real MadridVillarreal-Manchester CityAtletico Madrid-Bayern MonacoSalisburgo-LiverpoolAjax-InterLille-ChelseaManchester United-Psg