Osvaldo, la rivelazione sulla Juventus.

L'ex attaccante che ha militato in diversi club di Serie A tra cui anche la Juventus Pablo Daniel. Ha rilasciato un'intervista ai microfoni di TYC Sport rivelando un curioso retroscena sulla Juventus. Queste le sue parole:"Quando ero alla Juventus avevamo la nostra sala fumatori. Anche quando andavamo in trasferta con la squadra, mentre andavamo, fuori dall’aeroporto fumavamo. Chi non sa queste cose è perché non ha mai giocato in Italia".