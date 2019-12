Pablo Daniel Osvaldo torna a giocare, dopo aver archiviato la parentesi da musicista. Il suo gruppo, i Barrio Viejo, dovranno fare a meno di lui per il 2020. La carriera da cantante e chitarrista, intrapresa nel 2016, va così in archivio e, come riporta Sky Sport, l'ex attaccante di Roma e Juventus (tra le tante), ritornerà a calcare i campi argentini con la maglia del Banfield. Una nuova avventura, per Osvaldo, che alla vita avventurosa ha fatto abituare tutti i tifosi che lo hanno applaudito e maledetto contemporaneamente.