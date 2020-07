Tra le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola domani, il Corriere dello Sport apre con la sfida tra Milan e Juve: "Ostacolo Ibra" per la squadra di Sarri. "CR7 trova Zlatan sulla via dello scudetto. E la Lazio a Lecce fa il tifo per i rossoneri". Taglio alto dedicato all'Inter ("Conte già pronto alla rivoluzione") e alla Roma ("Fonseca senza alibi: ora è a rischio"). In basso spazio all'episodio di cui è stato protagonista Ribery: "Ladri in casa, Firenze teme il divorzio" e a un ricordo di Ennio Morricone.