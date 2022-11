“La Juve non è l’ossessione di Napoli e dei napoletani, ma lo è del calcio italiano. Lo è per la Milano rossonera e interista, lo è per Firenze e i fiorentini, per Roma e i tifosi giallorossi e laziali. Il potere costituito è rappresentato da loro. Ma il pericolo per il mio Napoli è un altro, il vero avversario è il Milan. Non ho paura della Juventus, mica potrà vincerle tutte 1-0 e in quel modo”. E' quanto scritto da Maurizio De Giovanni, scrittore napoletano, sulle pagine del Corriere dello Sport raccontando dell’anti-juventinità diffusa in Italia.