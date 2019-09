Obiettivo si. Ossessione no. A sentirlo parlare, Maurizio Sarri sembrava quasi Massimiliano Allegri. La Champions per la Juve è un obiettivo, come sempre, ma contro il Bayer e ogni volta che i bianconeri scenderanno in campo in Europa non dovranno farlo con l'ossessione di alzare il trofeo al termine della stagione.Insomma fattori che spesso non dipendono dalla gestione della squadra, fattori "anche casuali" come li ha definiti Sarri. E ha ragione. Una squadra come la Juve può e deve puntare dritto alla vittoria del campionato ma non può organizzare a tavolino la vittoria della Champions League. Fisiologicamente è impossibile. Prima lo capisce tutto il popolo juventino e meglio è.A proposito di popolo Juve, Sarri l'ha avvisato subito: "Dobbiamo scendere in campo con l'obiettivo massimo sapendo che ci sono altre 9-10 squadre con la stessa forza nostra. Non mi porrei obiettivi se non quello di passare il turno e poi vedere passo passo dove andare. Chiaro che poi l'obiettivo è andare fino alla fine". Scendere in campo divertendosi, senza pressione, consapevoli che al contrario della Serie A in Europa ci sono altre favorite. ​"In questo periodo storico una squadra italiana non può essere tra le strafavorite - continua Sarri -. Le favorite sono le inglesi per i motivi che sappiamo tutti". Pressione su Klopp e Guardiola, quindi, ma anche su Pochettino: i suoi vecchi avversari in Premier. Forse non il "suo" Chelsea che anche in campionato sembra essere almeno un passo dietro a Liverpool, City e Tottenham. Sono loro, secondo Sarri, ad avere il coltello dalla parte del manico. Il Barcellona di Messi neanche lo nomina, giusto per far capire, se mai ce ne fosse bisogno, con quali potenze si scontrerà la sua Juve.La ricetta, quindi, è presto fatta: divertimento e testa libera. La Juve è tra le squadre più forti d'Europa ma non è necessariamente la più forte del Vecchio Continente nonostante un certo CR7 in squadra. Questo il pensiero di Sarri che prima dell'esordio casalingo in Champions League toglie pressione sui suoi per metterla sui suoi amici rimasti oltremanica. Gioca un po' a nascondino, il comandante, ma forse è l'unico modo per cercare di togliere pressione al gruppo all'ambiente. La Juve c'è, ma senza ossessioni.@lorebetto