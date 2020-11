di Antonio Romano

Rassegna stampa, mercato, analisi tattiche e focus sui giocatori: questo e tanto altro è Osservatore Romano. Siamo molto lieti di presentare e lanciare il nostro nuovo format, condotto da Antonio Romano, volto storico delle vittorie e dei momenti più emozionanti della Juventus. Lui che il mondo bianconero l'ha vissuto minuto dopo minuto, ora è pronto a raccontarlo. Ogni giorno, ore 18.



Terzo appuntamento con la striscia "L'Osservatore Romano" con appunto Antonio Romano, il Direttore editoriale de Il Bianconero.com Marcello Chirico e la redazione di BN per tutte le news e i commenti sulla Juventus. E' la vigilia del ritorno in campo per la Juve, impegnata domani sera contro il Cagliari. Romano, Chirico e Corbo fanno il punto sulla probabile formazione bianconera, tenendo conto dei giocatori disponibili al rientro dalle nazionali e al netto degli infortuni. Possibile sorpresa sulla fascia sinistra. Corbo lo fa anche sulle indicazioni fornite da Pirlo nelle dichiarazioni rilasciate alla tv tematica bianconera, non essendosi svolta neanche questa volta la conferenza stampa causa Covid. Si chiude con un possibile pronostico.