Rassegna stampa, mercato, analisi tattiche e focus sui giocatori: questo e tanto altro è Osservatore Romano. Siamo molto lieti di presentare e lanciare il nostro nuovo format, condotto da Antonio Romano, volto storico delle vittorie e dei momenti più emozionanti della Juventus. Lui che il mondo bianconero l'ha vissuto minuto dopo minuto, ora è pronto a raccontarlo.

Ogni giorno, questa settimana alle 20.



Quinto appuntamento con la striscia "L'Osservatore Romano" con appunto Antonio Romano, il Direttore editoriale de Il Bianconero.com Marcello Chirico e la redazione di BN per tutte le news e i commenti sulla Juventus. E' la vigilia del ritorno in campo per la Juve, impegnata domani sera in Champions contro il Ferencvaros. Tutto sulla vigilia di Champions League, ma anche un appuntamento speciale con la Juventus Women, in compagnia dei tifosi.



Ecco il video: