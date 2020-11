Rassegna stampa, mercato, analisi tattiche e focus sui giocatori: questo e tanto altro è Osservatore Romano. Siamo molto lieti di presentare e lanciare il nostro nuovo format, condotto da Antonio Romano, volto storico delle vittorie e dei momenti più emozionanti della Juventus. Lui che il mondo bianconero l'ha vissuto minuto dopo minuto, ora è pronto a raccontarlo.



Ogni giorno, questa settimana alle 20.

Panoramica sulla giornata di Champions League appena trascorsa, con focus sulle altre squadre italiane e in particolare l'Inter: protagonisti non proprio in positivo, due ex juventini...

Ecco la settima puntata: