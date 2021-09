In casacontinua a tenere banco il caso legato all'infortunio di David. Il grosso dubbio è capire se riuscirà a recuperare in vista del big match di sabato prossimo contro la Juve, altrimenti a causa anche dell'indisponibilità di Meret toccherà al terzo portiere Marfella scendere in campo. Dalla Colombia ne ha parlato il ct, in vista della penultima partita in programma contro il Paraguay che si giocherà nella notte: “L’unico calciatore che resta indisponibile è Andrade, tutti gli altri sono a disposizione. Capiremo dall’ultimo allenamento chi potrà essere in campo”.