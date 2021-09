Dal Napoli filtra ottimismo sulle sue condizioni e sulla possibilità del rientro anticipato dalle nazionali, ma il problema resta. Il Napoli potrebbe giocare con il terzo portiere il big match contro la Juventus, previsto per sabato 11, e se non lo farà il problema potrebbe spostarsi sull'Europa League, dove il problema sarebbe legale e quindi difficilmente superabile."Al momento - scrive la Gazzetta - contro la Juve sabato prossimo giocherebbe Davide, 21 anni, all’esordio in A, mentre giovedì 16 a Leicester in Europa League toccherebbe a Hubert, diciannovenne polacco numero 1 della Primavera azzurra. A meno che il Napoli in extremis decidesse di tesserare lo svincolato Antonio Mirante". L'ex Juve potrebbe essere la soluzione dell'ultimo minuto per gli azzurri, perché il problema si pone anche in Europa: "Il Napoli - si legge - si è rivolto alla federcalcio e anche all’Uefa perché Ospina possa entrare nel Regno Unito, per la partita con il Leicester, il 15 settembre. Sì perché provenendo da una zona rossa per il Covid, le regole inglesi impongono che si possa entrare nel Paese solo dopo 10 giorni di quarantena. Il che significherebbe essere ancora una volta senza alcuno dei portieri “titolari” anche all’esordio di Europa League".