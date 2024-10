Osimhen Juve, le parole sulla valutazione

Victorè tornato a far parlare di sé, questa volta per le sue prestazioni sul campo, dimostrando ancora una volta il suo talento con i gol. Come già accadeva durante la sua permanenza al Napoli, però, l'attaccante nigeriano non manca di esprimersi con dichiarazioni audaci nei momenti di massimo successo. Attualmente in prestito al Galatasaray, Osimhen ha utilizzato i canali ufficiali del club turco per tornare a discutere della sua valutazione, sostenendo che il suo valore di mercato lo pone tra i migliori giocatori al mondo.

PIU' DI 100 MILIONI - "Valgo più di 100 milioni di euro. Ci sono pochi giocatori come me al mondo che hanno raggiunto questo stile e questo successo".

ME LO MERITO - "Tutto è legato alle mie caratteristiche, alle cose che faccio, alla mia qualità. Quindi penso che me lo merito. Sono consapevole del contributo che do e di cosa posso fare, anche nella mia vita privata".



OPINIONI DIVERSE - "La gente la pensa diversamente? Alcuni dicono 15 milioni, altri dicono 100-120-150. Ognuno ha opinioni diverse".