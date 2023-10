Non arrivano buone notizie per i tifosi del Napoli circa quelli che sono i tempi di recupero di Osimhen. Stando a quanto riportato da Il Mattino, infatti, il suo rientro in campo potrebbe slittare, con la gara del 25 novembre contro l'Atalanta che è in forte dubbio. L'obiettivo è quello di riaverlo al meglio della forma per il big match dell'8 dicembre contro la Juve.