Osimhen sul suo futuro: "Tanti club mi vogliono ma ora penso alle vacanze"

Victor Osimhen è uno dei nomi circolati intorno alla Juventus più volte nelle ultime settimane. L'attaccante nigeriano era uno dei pallini di Cristiano, motivo per cui il suo profilo è sceso nelle quotazioni del club bianconero, ma senza mai scomparire davvero.Dopo una stagione molto positiva al Galatasaray, Osimhen tornerà alma solo formalmente, infatti gli azzurri non punteranno su di lui, ma allo stesso tempo non vogliono svenderlo. L'attaccante ha rifiutato l'offerta, perché il suo desiderio di rimanere in Europa è forte.

Le parole di Osimhen sul suo futuro

Ospite al canale YouTube di Daddy Freeze, il nigeriano ha parlato proprio del suo futuro e delle possibilità di vestire una nuova maglia."Questo è quello che succede quando finisce la stagione e poi iniziano le trattative per il trasferimento estivo. Ci sono tanti club che mi vogliono, ma in questo momento mi sto concentrando sulle vacanze per divertirmi. Mentre mi diverto, ricordo la mia stagione con Galatasaray. Guardo i gol che segno, vedo i miei errori. Questo mi ha davvero aiutato a crescere sia come calciatore che come uomo".