L'attaccante del Napoli Victor Osimhen è stato intervistato da La Repubblica nella giornata odierna. Il bomber nigeriano si è soffermato in particolare sul campionato italiano e sulla lotta Scudetto. Queste le sue parole: "Tra pochi giorni ci sarà la sfida di ritorno, fondamentale in chiave scudetto. Mi piacerebbe vincere insieme: Napoli, il Napoli e io. Condividere un viaggio. Ma per lo scudetto devo essere molto di più di un individual player. Allora sì che mi darebbe proprio soddisfazione e trovo che per la città sarebbe strepitoso. Il calcio di Serie A lo trovo competitivo, ogni domenica c’è una squadra che può sbatterti fuori". ha concluso il bomber escludendo la Juventus dalla corsa Scudetto.