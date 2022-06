Victor Osimhen è tornato a parlare del grave infortunio al volto subito contro l'Inter dello scorso novembre. Lo ha fatto in un'intervista rilasciata a Wazobia Fm: "È stato come un esperienza pre-morte - ha confessato l'attaccante del Napoli - e io sono l’unico che l’ha sentito e che può parlare di come mi sono sentito perché era il mio viso e il mio corpo. Tuttavia ho capito che era qualcosa che potevo gestire quando sono riuscito a uscire dal campo da solo, senza la barella. Ho 18 viti sotto la mascella e ne ho passate tante, per tante notti non sono riuscito a dormire e dal dolore non potevo mangiare. Ma sono un leone e conosco la mentalità che ho".