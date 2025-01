Simone Gervasio

Victorfinisce al centro di una bufera mediatica in Turchia. L’attaccante nigeriano, attualmente in forza al Galatasaray, è accusato di aver aggredito un giornalista ieri sera all’uscita di una discoteca a Istanbul, dove si trovava in compagnia di alcuni amici. Secondo quanto riportato dal quotidiano turco Posta, l’ex giocatore del Napoli non avrebbe gradito la presenza di telecamere e si sarebbe scagliato contro un reporter, sia verbalmente che fisicamente."Ho filmato Osimhen mentre usciva, ero con tre colleghi. Quando i flash si sono spenti, è andato su tutte le furie: è corso verso di me urlando, ha provato a prendermi la macchina fotografica ma non gliel'ho permesso e mi ha dato un pugno. Mi fa ancora male. Poi ha iniziato a imprecare e mi ha detto: 'Distruggi le foto, ti darò i soldi'. Ho rifiutato e lui mi ha minacciato: 'Ti distruggerò'".