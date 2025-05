Osimhen, scatta la mobilitazione social dei tifosi turchi: 'Resta con noi'

Getty Images

"Bizimle Kal Osimhen". Ovvero, tradotto:. I tifosi delsono già stati inequivocabili. Il loro messaggio è un appello accorato, forse l’ultimo – e non è detto che possa essere efficace –, ma merita comunque attenzione. Da un paio di giorni, come riportato da Tuttosport, i sostenitori del club turco si sono mobilitati sui social, soprattutto su X, per cercare di trattenere, finito nel mirino delle big europee tra cui laper la quale è il principale obiettivo del mercato estivo.

L'appello dei tifosi del Galatasaray a Osimhen

Le voci e le indiscrezioni sul futuro dell'attaccante nigeriano, di proprietà del Napoli, hanno rapidamente fatto il giro del web e sono arrivate fino a Istanbul, scatenando già un’ondata di nostalgia nei tifosi del Gala. D’altronde, l’impatto di Osimhen in Turchia è stato travolgente: 38 presenze e 33 goal, numeri da fuoriclasse che hanno lasciato il segno.Da qui l’iniziativa: nel giro di appena 24 ore, sono stati pubblicati, tutti carichi di affetto e speranza. Il messaggio, semplice ma potente, è sempre lo stesso: "Bizimle Kal Osimhen", ovvero “Resta con noi, Osimhen”. Una richiesta corale, quasi un plebiscito popolare, per convincere il bomber a non andare via.