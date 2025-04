Osimhen saluta il Galatasaray. La Juventus aspetta, De Laurentiis resiste

Simone Gervasio

Napoli, clausola da 75 milioni: "Mai alla Juve"



La Juventus osserva: possibile solo con due cessioni

L’avventura di Victoral Galatasaray si avvia verso il capitolo finale. L’attaccante nigeriano, approdato a Istanbul in prestito dal Napoli, sta per salutare la Turchia, ma prima vuole lasciare un ultimo segno vincente. E lo sta facendo nel modo più eloquente: a suon di gol. L’ultima perla è arrivata nel match contro il Samsunspor, terza forza del campionato, battuta 2-0 in casa propria. Il Galatasaray ha così consolidato il primo posto con sei punti di vantaggio sul Fenerbahçe di José Mourinho, che ha però una partita in meno. Obiettivo: il 25º titolo nazionale della storia del club.Victor Osimhen resta formalmente un giocatore del Napoli. Il suo contratto con il club azzurro scade nel 2027, e il presidente Aurelio De Laurentiis ha messo nero su bianco una clausola rescissoria daCifra che nessuno potrà trattare. Non ci saranno sconti, non ci saranno deroghe. Chi lo vuole, deve pagare.E su un punto il patron partenopeo è stato ancor più chiaro:Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss, emittente vicina alla società partenopea, De Laurentiis ha già fatto sapere di non essere disponibile ad aprire alcun tipo di trattativa con la Vecchia Signora. Il motivo è legato ai precedenti con il club bianconero, a cominciare dal caso Higuain. Anche in presenza della clausola, ADL si augura di non dover rivedere un suo pupillo con la maglia dei rivali storici.Cristiano Giuntoli, ex direttore sportivo del Napoli oggi uomo-mercato della Juventus, conosce bene Osimhen.Oltre ai 75 milioni della clausola, bisogna considerare l’ingaggio del giocatore. Osimhen guadagna attualmente 6 milioni netti al Galatasaray, ma con il Napoli il suo stipendio sfiora i 10 milioni netti a stagione, bonus esclusi. Una cifra che rappresenterebbe un ostacolo gigantesco per la Juventus, anche in ottica sostenibilità finanziaria.