Viktor Osimhen, attaccante del Lille e vicinissimo al Napoli, è stato intervistato dal podcast The Out of Home, al quale ha rivelato un retroscena: "Tra le aspirazioni che ho per la mia carriera c'è quella di giocare in uno dei più importanti club del mondo, vincere la Champions League, vincere qualcosa con la Nigeria. Voglio vincere, spero che non sia un sogno troppo grande. Dopo il Mondiale Under 17 mi cercarono Barcellona, Juventus, Arsenal e Inter, ma io volevo crescere e diventare un buon attaccante. Il Wolfsburg era una buona opzione, ma quando andai lì mi feci male la spalla".