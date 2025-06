Osimhen rifiuta l'Al Hilal, c'è ancora possibilità per la Juventus? La situazione

Victor Osimhen è stato un nome circolato a lungo intorno all'ambiente Juventus. L'attaccante era uno dei pallini di mercato di Cristiano, che lo aveva portato al Napoli e avrebbe provato a fare lo stesso in bianconero. Oltre alla risoluzione del contratto con l'ormai ex dirigente toscano, però, restano diversi aspetti complessi, legati alle cifre e alle richieste.Il Napoli ha sempre chiesto almeno, ma anche la cifra richiesta dallo stesso Osimhen è stata sempre alta. Il nigeriano, infatti, ha rifiutato due volte l'Al Hilal, che gli aveva offerto rispettivamente: un'offerta che la Juventus non potrebbe sostenere.

I piani dei bianconeri sono cambiati nelle ultime settimane, con la pista Osimhen. La Juve, infatti, ha confermato Kolo Muani almeno per il Mondiale per Club, con la speranza di proseguire insieme anche nella prossima stagione.