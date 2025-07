Osimhen non va in ritiro con il Napoli: ha presentato un certificato medico

Victor Osimhen non si è presentato questa mattina al raduno del Napoli a Castel Volturno, dove la squadra Campione d’Italia ha iniziato ufficialmente la preparazione estiva agli ordini di Antonio Conte. L’assenza del centravanti nigeriano, classe 1998, è legata alla trattativa ormai avanzata per il suo trasferimento al Galatasaray.Come riportato da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Osimhen ha inviato al club partenopeo un certificato medico di malattia, giustificando così formalmente la sua assenza. Una mossa che conferma l’intenzione del giocatore di non prendere parte al ritiro e di forzare la mano per chiudere il suo trasferimento in Turchia.

Il Napoli ha aperto alla cessione nelle ultime ore, accettando la formula del pagamento dilazionato: 75 milioni di euro totali, suddivisi in tre tranche, in linea con la valutazione richiesta. Manca solo la verifica delle garanzie bancarie presentate dal Galatasaray, passaggio rallentato nel weekend ma ripreso con l’apertura degli istituti di credito.Nel frattempo, Osimhen attende l’evolversi della situazione da lontano, con un contratto da 18 milioni a stagione già pronto in Turchia. Il suo futuro sembra ormai scritto, ma prima serve il via libera definitivo.