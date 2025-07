Osimhen, Napoli e Galatasaray trattano ancora. E spunta la clausola 'anti-Italia'

Getty Images



Osimhen-Galatasaray, cosa manca

La lunga telenovela tra ile ilper la cessione definitiva dicontinua ad arricchirsi di nuovi capitoli. L’attaccante nigeriano, ormai da tempo, ha espresso chiaramente la sua volontà: accetterebbe soltanto il trasferimento al club turco, con cui ha già trovato un’intesa personale sul contratto. Tuttavia, resta ancora lontano l’accordo tra le due società.Aurelio De Laurentiis continua a chiedere 75 milioni di euro, cifra che il Galatasaray sarebbe anche disposto a pagare. Il nodo principale riguarda però le modalità: la dilazione del pagamento, la suddivisione in rate e, soprattutto, le garanzie bancarie che il presidente azzurro pretende per chiudere la trattativa ma che finora non sarebbero ancora arrivate.

La clausola 'anti-Italia'

Inoltre, secondo quanto riportato dall'edizione napoletana de La Repubblica), De Laurentiis avrebbe aggiunto un’ulteriore richiesta: unada inserire nel contratto. Il patron partenopeo vorrebbe infatti blindare il futuro dell’attaccante, impedendogli di tornare in Serie A per almeno i prossimi tre anni. L’obiettivo è chiaro: evitare che Osimhen possa vestire la maglia di un club rivale fino alla stagione 2028/29, un rischio che tra l'altro avrebbe già potuto concretizzarsi in questi mesi considerato l'interesse della Juventus , poi raffreddatosi nel momento in cui il Galatasaray ha fatto la sua mossa decisa.La trattativa sull'asse Napoli-Istanbul, dunque, prosegue tra ostacoli, clausole e richieste di garanzie, mentre Osimhen aspetta di conoscere il suo destino e di poter finalmente tornare a indossare la maglia della squadra turca.