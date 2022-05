Occorre fare un paio di precisazioni. La prima: Dusan Vlahovic si giocava probabilmente il trofeo di miglior attaccante, e forse per questo non è stato preso in considerazione. La seconda, un po' più cattiva: dato che è in vetrina, perché non dare una mano al Napoli per la vendita?



La notizia di Osimhen miglior giovane - perché in Italia anche i 23enni lo sono - della Serie A ha destato qualche sospetto, diffusa indignazione, applausi sinceri al nigeriano e pure una domanda piuttosto scomoda: e Dusan? Dusan che ha un anno in meno e 24 reti in campionato? Dusan che si è fermato per il cambio di maglia, ambientamento, difficoltà della Juve? E Dusan? Dusan non c'è, tanto anche per rispondere a chi ancora oggi parla di Palazzo e di Juve in versione portinaia: controllerebbe tutti e tutti, premi inclusi. Ovviamente, trattasi di cavolata. Bella grossa. Se c'è una classifica a cui tiene Vlahovic, è quella che vede la Juventus protagonista, che non lo lascia esattamente sereno in questo finale di stagione.



Se ne riparlerà la prossima stagione, anche per i premi individuali. Con un po' di aiuto della squadra (e di Allegri) e un po' di voglia ancora dentro, soprattutto dopo una scelta con poco senso, logico e numerico. Evidentemente il Palazzo guarda altrove: non fatevi ingannare dalle favolette.